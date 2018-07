Vader redt zoon met eigen handen uit ingestort huis na aardbeving

Een Indonesische man dacht dat hij zijn zoon verloren had door de aardbeving afgelopen weekend. Adi stond met zijn vrouw voor zijn huis toen de aardbeving met een kracht van 6,4 plaatsvond op Lombok, maar zijn zoontje lag nog binnen te slapen. De man zag hoe zijn huis instortte en twijfelde geen minuut: met zijn eigen handen begon hij zijn zoon uit te graven.

"Ik was zo bang dat mijn zoon was omgekomen", vertelt de moeder van de jongen vandaag. "Ik bleef maar 'help' schreeuwen."

De vader doet zijn verhaal tegen een cameraploeg: