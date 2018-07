Dader 'racistische' bomaanslag Düsseldorf vrijgesproken

De rechtbank in Düsseldorf heeft de verdachte van een bomaanslag van 18 jaar geleden op een metrostation in Düsseldorf vrijgesproken wegens onvoldoende bewijs. Bij de aanslag raakten tien leden van een vooral Joodse groep migranten gewond. Enkelen van hen waren enige tijd in levensgevaar. Een zwangere vrouw die op het station Wehrhahn geraakt werd door een metaalsplinter, verloor haar ongeboren baby.

Het OM had levenslang geëist wegens poging tot moord op twaalf mensen met als motief vreemdelingenhaat.

De advocaten van de nu 52-jarige verdachte noemden het bewijs volkomen ontoereikend. Ze zeiden dat onbetrouwbare getuigen hun cliënt als dader hebben aangewezen en dat er geen spoor van bewijs is dat hij op 27 juli 2000 op het station was. Het ging de getuigen om strafvermindering of de beloning, stelde de verdediging. Sommige getuigen herriepen of nuanceerden hun verklaringen in een later stadium.

Blunder

De verdachte mag een praatjesmaker en een zwetser zijn, maar hij is volgens de advocaten niet de gevaarlijke rechtse extremist zoals het OM hem omschrijft.

Voor de aanklager staat de schuld van de verdachte vast. De man heeft zichzelf volgens het OM in verschillende telefoongesprekken verraden. Een van de aanklagers waarschuwde de rechters dat die op het punt stonden de grootste juridische blunder te begaan uit de geschiedenis van de rechtbank.