Doe niet te veel moeite om lust-ik-nietfase van je peuter te lijf te gaan

Niet dwingen

Wat dan inderdaad niet helpt, is om kinderen te dwingen hun bord leeg te eten, weet Astrid Postma-Smeets. Zij is expert voeding en gezondheid bij het Voedingscentrum. "Dan houden ze negatieve associaties met eten over." Ook onverstandig: zeggen dat ze geen toetje krijgen als ze hun groenten niet opeten. "Je moet juist de lading eraf halen", zegt Postma-Smeets.

Het is heel natuurlijk dat kinderen in de peutertijd wat minder eten, zegt Postma-Smeets. "In die periode groeien ze minder hard, dus hoeft er ook minder eten in." Bovendien krijgen kinderen op die leeftijd steeds meer een eigen wil.

"Wat bij groenten bijvoorbeeld wel helpt, weten we uit onderzoek: blijven aanbieden en stimuleren. Een hapje is genoeg, daar moet je als ouder dan positief mee omgaan." Dat gaat niet vanzelf, soms kost het tien of vijftien pogingen voordat een kind de groente lust.