Aanslagpleger Manchester was door Britten gered uit Libië

De man die vorig jaar een zelfmoordaanslag pleegde in de Manchester Arena was vier jaar geleden door de Britse marine gered uit de burgeroorlog in Libië. The Daily Mail en The Independent melden dat de zelfmoordterrorist Salman Abedi een van 100 inwoners van het Verenigd Koninkrijk was die geëvacueerd werden door het oorlogsschip Enterprise.

De Enterprise bracht de groep naar Malta, die van daaruit naar Engeland vloog. Abedi, die Libische ouders had, was in augustus 2014 in Libië met zijn jongere broer op vakantie. Daar braken toen zware gevechten uit. Britse diplomaten regelden de evacuatie van inwoners van het Verenigd Koninkrijk.

De aanslag in Manchester aan het eind van het concert van Ariana Grande kostte het leven aan 22 mensen. Onder de doden waren zeven kinderen, de jongste was 8.

Judasstreek

De Britse veiligheidsdiensten hielden Salman Abedi al in de gaten, maar het onderzoek werd een maand voor zijn evacuatie stopgezet. Dat besluit is later tegen het licht gehouden en goedgekeurd.

The Daily Mail citeert een regeringsfunctionaris in Londen die zegt dat de gruweldaad van Abedi in het licht van zijn redding uit Libië gezien moet worden als een ultieme judasstreek.

Abedi's broer Hashem wordt in Libië vastgehouden door een militie. Het Britse verzoek tot uitlevering is afgewezen.