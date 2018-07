Twee doden en gewonde na explosie appartement Arnhem

De twee mannen die gisteravond gewond raakten bij een explosie in een appartementencomplex in Arnhem, zijn overleden. Dat meldt de politie. Een derde gewonde ligt nog in het ziekenhuis.

De derde man was weggelopen bij de brand. Hij werd vanmorgen door een voorbijganger gevonden, even verderop in Arnhem, meldt Omroep Gelderland. De politie wil niks kwijt over de identiteit van de slachtoffers.

Drugs

De oorzaak van de brand en explosie wordt nog onderzocht. Mogelijk heeft het te maken met drugs. Volgens de politie zijn er sporen gevonden die daarop lijken. Eerder bleek al dat een gasexplosie was uitgesloten omdat het appartement geen gasaansluiting heeft.