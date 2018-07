Kwetsbaren sporten samen in Enschede, 'we maken er hier wat gezelligs van'

Samen eten, samen sporten, samen zijn, daar draait het om bij de Social Inclusion Games in Enschede. Er doen zo'n duizend deelnemers uit vijftien Europese landen aan mee.

Het gaat om mensen die in de samenleving vaak aan de zijkant staan. "De kwetsbaren", zegt Bert Deliën van de organisatie. Dak- en thuislozen, verslaafden of mensen met psychische problemen. "Wij hopen dat de deelnemers zichzelf tegenkomen, in positieve zin, dat ze erachter komen welke talenten ze hebben."

Beginnen met yoga

Daar kunnen ze al vroeg op de dag achter komen, want de sportdag begint om 7.00 uur met yoga. Hier doet lang niet iedereen aan mee, sommige deelnemers liggen nog in hun tentje of worden met een kopje koffie en een sigaretje in de hand rustig wakker.

Een Nederlander die in een opvang voor dak- en thuislozen woont, is blij dat hij kan meedoen. "Ik ben even weg uit de dagelijkse sleur, want je zit altijd op één groep bij elkaar. Nu leer ik andere mensen kennen, het is echt vakantie."