Nederlanders veranderen vakantiebestemming door mooi weer

Het aanhoudende warme weer heeft invloed op de vakantiebestemmingen die Nederlanders kiezen. Bijna een op de vijf ANWB-leden zegt in een enquête dat ze in plaats van een reis naar het buitenland gekozen hebben voor een verblijf in Nederland.

Het gaat hier om mensen die nog niet geboekt hebben, en pas op het laatste moment besluiten waar ze naartoe gaan.

De ANWB legde de vraag voor aan 3000 leden, van wie er 1500 reageerden. Over het veranderen van vakantiebestemmingen wordt eind dit jaar meer bekend, als de conclusie wordt gepresenteerd van het Continue Vakantieonderzoek van NBTC NIPO Research over dit jaar.

Buitenland

Uit onderzoek was al naar voren gekomen dat van de bijna 12 miljoen Nederlanders die deze zomer op vakantie gaan, ruim 8,7 miljoen mensen naar het buitenland wilden gaan en 2,5 miljoen in eigen land wilden blijven.

Voor een langere zomervakantie gaat de voorkeur uit naar het buitenland, maar de meeste mensen willen niet te ver weg. De populairste vakantielanden zijn Frankrijk, Spanje, Italië, Duitsland en Griekenland.

De mooie zomer heeft verder tot gevolg dat reisorganisaties hun lastminute-aanbiedingen niet kwijtraken en dat de Nederlandse vakantieparken vol zitten. Normaal is er een bezettingsgraad van 90 procent en nu is dat bijna 100 procent.

Het veranderende vakantiegedrag is om een andere reden ook interessant voor de ANWB. De Alarmcentrale van de ANWB kan naar aanleiding van die wetenschap een inschatting maken over het verwachte aantal hulpverzoeken.