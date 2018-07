Man die in restaurant A'dam werd beschoten is overleden

De man die gisteren in een horecagelegenheid in Amsterdam-Zuid werd neergeschoten is aan zijn verwondingen bezweken. Het gaat om een man van 62 uit Amsterdam die een bekende is bij de politie en justitie, meldt de Amsterdamse politie.

De man werd kort voor 15.00 uur in een Italiaans restaurant in de Beethovenstraat beschoten. Hij is vannacht overleden. De dader is nog voortvluchtig.

Berichten dat de man in het gezelschap was van een baby bevestigt de politie niet. Wel zat er een gezelschap met een baby op het terras.

De politie heeft op de vluchtroute van alles gevonden, waaronder een vuurwapen, een laptoptas, een handschoen en een beige hoedje.