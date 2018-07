Doek valt voor zelfrijdende vrachtwagenproject van Uber

Taxidienst Uber stopt met de ontwikkeling van zelfrijdende vrachtwagens. Dat heeft Uber aan TechCrunch bevestigd. Het project was een erfenis van de overname van Otto Trucking. De koop leidde uiteindelijk tot een rechtszaak tussen Uber en Googles zusterbedrijf Waymo, die veel media-aandacht trok.

In een verklaring zegt Uber dat het alle energie wil steken in de ontwikkeling van zelfrijdende personenauto's. Het is onduidelijk hoe ver de ontwikkeling van de trucks was gevorderd. In 2016 trok een vrachtwagen van het bedrijf veel aandacht door bijna 200 kilometer in Colorado zelfstandig af te leggen. Aan boord was een vracht bier.

Ubers projecten met zelfrijdende voertuigen kampen al langer met problemen. Eerder dit jaar had een autonome testauto, met een bestuurder aan boord, een dodelijk ongeluk met een overstekende voetganger in Arizona.

De taxidienst legde vervolgens al zijn testen stil. Inmiddels is het programma weer opgestart, maar de zelfrijdende auto's keren niet meer terug in de Texaanse stad. In plaats daarvan focust het bedrijf nu op ritjes in Pittsburgh, waar ook het onderzoekscentrum van het bedrijf is gevestigd.

14.000 documenten

Maar de problemen begonnen niet met het ongeluk. Al sinds de overname van Otto Trucking in 2016 zijn er problemen. Het bedrijf was opgericht door voormalig Google-ontwikkelaar Anthony Levandowski.

Er ontbrandde vervolgens een juridische strijd: Levandowski en een collega werden er door Google van beschuldigd hun contract te hebben geschonden door een concurrerend bedrijf op te zetten. Daarnaast werd Levandowski ervan beschuldigd 14.000 documenten van Google te hebben gestolen waarin geavanceerde technologie voor zelfrijdende auto's in staat beschreven.

De hele zaak leidde uiteindelijk tot een rechtszaak, die begin dit jaar van start ging. Maar in plaats van dat een rechter een uitspraak kon doen over de vraag óf Levandowski inderdaad iets fout had gedaan, troffen de twee bedrijven onverwacht een schikking.