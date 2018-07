Trump wil top met Iraanse leider, Teheran eist eerst herstel Iran-deal

President Trump heeft de Iraanse leider Rohani uitgenodigd voor een topontmoeting zonder voorwaarden vooraf, maar in een reactie zet Iran zijn eigen spelregels voor zo'n top uiteen. Een adviseur van Rohani twitterde kort na de 'spontane' invitatie van Trump dat de VS zich eerst weer moet committeren aan de Iran-deal voordat de weg naar een toenadering geëffend kan worden.

Ook moet Washington zijn vijandelijkheden staken en respect voor het Iraanse volk tonen, schrijft de adviseur in zijn tweet.

Trump zei gisteren tegen journalisten in het Witte Huis dat hij met de Iraniërs om tafel wil, "wanneer ze maar willen". Juist in de afgelopen weken liepen de spanningen tussen de VS en Teheran weer hoog op, waarbij Trump Iran beschuldigde "krankzinnige uitspraken over geweld en dood" te doen, waarvoor hij niet zou wijken. Iran dreigde de VS met oorlog en voegde daaraan toen dat oorlog met Iran gelijkstaat aan "de moeder van alle oorlogen".

Ontwrichten van de regio

In mei trok Trump de VS terug uit de zogenoemde Irandeal, een serie afspraken tussen Iran en de internationale gemeenschap over de beperking van de nucleaire activiteiten van Iran in ruil voor een verlichting van de sancties tegen het land. Volgens Trump financiert het sjiitische Iran terroristische groeperingen en is het regime uit op het ontwrichten van de regio.

Trumps uitnodiging aan Rohani is in lijn met zijn eerdere een-op-eengesprekken met Kim Jong-un van Noord-Korea en de Russische president Poetin. "Ik geloof in zulke ontmoetingen", zei hij gisteren tegen de pers. "Het is goed voor het land, goed voor hen, goed voor ons en goed voor de wereld. Geen voorwaarden vooraf. Als zij willen samenkomen, dan komen we samen."

Critici wijzen erop dat het onduidelijk is wat dergelijke ontmoetingen, zonder voorwaarden en zonder duidelijke doelstelling, opleveren. Congresleden hebben zich de laatste tijd hardop afgevraagd wat er is besproken tijdens de ontmoetingen met Kim Jong-un en Poetin en wat Trump hun mogelijk heeft toegezegd.