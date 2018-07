Wekdienst 31/7: stille tocht voor verkrachte studente en Tourwinnaar in Surhuisterveen

En dan nog even dit:

De grootste kolonie van koningspinguïns ter wereld is ontzettend uitgedund. In de jaren 80 liepen er nog 500.000 paren rond op het eiland Île aux Cochons in de Indische Oceaan, nu zijn er nog maar 60.000 over, blijkt uit onderzoek. De wetenschappers kunnen de enorme daling niet verklaren. Maar ze vermoeden dat het te maken heeft met klimaatverandering.