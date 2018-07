Museum VS mag Adam en Eva uit collectie-Goudstikker houden

Twee schilderijen uit de collectie-Goudstikker gaan niet naar de erfgename van de Nederlands-Joodse kunsthandelaar Jacques Goudstikker. Een rechtbank in Californië heeft geoordeeld dat het Norton Simon Museum de werken Adam en Eva van Lucas Cranach de Oude mag houden.

Volgens de rechtbank is het museum in Pasadena de rechtmatige eigenaar van de 16e-eeuwse schilderijen. Marie von Saher, de Amerikaanse schoondochter van Goudstikker, had in 2007 een zaak aangespannen tegen het museum.

Jacques Goudstikker kwam in mei 1940 tijdens zijn vlucht voor de Duitsers om op de Noordzee. Zijn handelsvoorraad werd door de nazi's in beslag genomen, maar kwam na de oorlog in handen van de Staat.

200 werken

In 1966 verkocht Nederland Adam en Eva aan een Russische verzamelaar, die ze in 1971 weer verkocht aan de Amerikaanse miljardair Norton Simon. Sindsdien zijn de werken te zien in zijn museum.

De Californische rechtbank oordeelt dat Nederland de rechtmatige eigenaar was van de schilderijen op het moment dat die verkocht werden aan de Rus.

In 2006 droeg de Nederlandse Staat ruim 200 werken uit collectie-Goudstikker over aan Von Saher. Daar was een jarenlange juridische strijd aan voorafgegaan.