ABN Amro koopt Belgische vermogensbank van Société Générale

ABN Amro kooptde privatebankingdochter van Société Générale in België. Door deze activiteiten te combineren met de bestaande privatebankingactiviteiten van ABN Amro in België, verdubbelt de bank het beheerd vermogen in België tot ruim 12 miljard euro.

Private banking is de financiële dienstverlening van banken aan welgestelde particulieren. Bij de meeste banken moet een klant minimaal één miljoen euro vrij te besteden hebben. Private banking is een kernactiviteit van ABN Amro. De bank heeft ruim 200 miljard euro in beheer.

Topman Van Mierlo zegt dat de overname perfect in de strategie past om de positie van ABN op het gebied van private banking in Noordwest-Europa te versterken. "We kunnen onze klanten daardoor nog beter bedienen en onze activiteiten verder uitbreiden."

Goedkeuring

De geplande overname moet nog worden goedgekeurd door toezichthouders en mededingingsautoriteiten. De transactie wordt naar verwachting begin volgend jaar afgerond. Het overnamebedrag is niet bekendgemaakt.

Het is de eerste overname door ABN Amro sinds 2013. Toen nam het bedrijf de Duitse privatebankingactiviteiten van Credit Suisse over. Dat ging om een vermogen van ruim 10 miljard euro.