Utrecht in de fout bij verkoop oude Tivoli-complex

Een foutje bij de berekening van de waarde van het 'oude' Tivoli in het centrum van Utrecht kan de gemeente 450.000 euro gaan kosten. Het complex met het voormalige poppodium wordt nu te koop aangeboden voor 2,7 miljoen euro, terwijl het ten minste 3,15 miljoen euro waard is.

Het probleem zit in het feit dat onder het 'oude' Tivoli-complex niet alleen het pand aan de Oudegracht valt, maar ook een aantal panden aan de Springweg. Volgens de regels zou de verkoopprijs minimaal zo hoog moeten zijn als de WOZ-waarde van al die panden bij elkaar. Maar de gemeente is één pand vergeten in de berekening.

Het CDA en Stadsbelang Utrecht hebben opheldering gevraagd over de kwestie. Maar de gemeente Utrecht maakt zich weinig zorgen. "Eventuele financiële schade kan pas worden bepaald als de panden zijn verkocht", aldus een woordvoerder bij RTV Utrecht. Hij wijst erop dat de verkoopprijs hoogstwaarschijnlijk boven de huidige vraagprijs ligt. Vrijwel alle panden in Utrecht leveren op dit moment veel meer op dan waarvoor ze te koop staan.

Geluidslekken

Tivoli aan de Oudegracht ging in 2014 dicht. Ervoor in de plaats kwam een splinternieuw gebouw aan de Vredenburgkade, TivoliVredenburg. Het gebouw was met 156 miljoen euro veel duurder dan de 98,6 miljoen die voor de bouw in 2006 was begroot. Bovendien bleek na ingebruikname dat sprake was van een aantal 'geluidslekken' tussen de verschillende zalen. Het verhelpen daarvan kostte nog eens 11 miljoen.

De gemeente Utrecht dekte de tekorten met een extra subsidie en verhoogde de huurprijzen voor de zalen. De precieze hoogte van die huur is niet bekendgemaakt. De gemeente kondigde ook aan om de financiële schade door de geluidslekken te verhalen op de bouwer en de 'akoestisch adviseur' van de nieuwbouw.