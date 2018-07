CNV: basisschoolbestuurders, vraag niet veel salarisverhoging

Schoolbestuurders van basisscholen moeten niet te veel salarisverhoging eisen, vindt de vakbond CNV Onderwijs. Nu er wordt onderhandeld over een nieuwe cao is dat het ideale moment om de salariseisen te matigen, zei voorzitter Loek Schueler in Nieuws en Co op NPO Radio1.

"Het komend schooljaar is er een groot tekort aan leraren en ondersteunend personeel. Het zou heel mooi zijn als de schoolbestuurders nu zouden zeggen: wij matigen onze looneis." Schueler zei dat elke euro die daarmee wordt 'uitgespaard' naar goed onderwijs voor alle kinderen moet gaan. Omdat het niet over miljoenen euro's gaat, is het vooral een symbolisch gebaar, vindt de CNV-voorzitter.

Bikkelen

"Er is geen besturentekort, maar wel een lerarentekort en een schoolleiderstekort", zei ze. "Het zou daarom mooi zijn van de bestuurders om extra waardering te tonen voor de mensen die elke schooldag moeten bikkelen om prima onderwijs te geven."

Deze maand werd bekend dat ook directeuren van basisscholen na de zomervakantie actie gaan voeren voor betere arbeidsvoorwaarden. Wat die acties inhouden, is nog onbekend.