Slachtoffers fietsdrama Tadzjikistan wilden van Thailand naar Iran

Om veiligheidsredenen wilden ze op weg naar Iran het gevaarlijke Afghanistan vermijden. "Vier stenen van Tadzjiek-zijde ontvreemd door ze naar Afghanistan te gooien", schreef Wokke grappend over de steenworp afstand die zijn veiligere fietsroute bij Afghanistan vandaan lag.

Zeer ervaren reizigers

"Van Bangkok naar Iran, dat is het plan", prijkt in grote letters bovenaan het reisblog van de twee Amsterdammers. En afgaand op hun reiservaring, was die enorme tocht geen onoverkomelijke uitdaging. Wokkes broer Erik omschrijft het stel in NRC als zeer ervaren reizigers. "Hij reist al sinds zijn twintigste en is in meer dan 130 landen geweest."

Het koppel deed meer dan reizen. Drie jaar geleden interviewde diezelfde krant de twee over de crisiszorg die ze op hun woonboot aan pubers boden. "Wij wilden geen kinderen die voor altijd bij ons horen. We kiezen ook voor vrijheid, om veel te reizen bijvoorbeeld", zei Postma toen. Verder runde het stel een bedrijf dat fietstochten organiseert.

Ook in Tadzjikistan kwamen ze mede-fietsfanatiekelingen tegen. Daags voor de fatale aanrijding trokken ze samen met een Spanjaard, twee Zwitsers en twee Amerikanen door een vallei in het zuiden. Ook op de dag van Wokkes dood waren ze samen met fietsers uit de VS, Zwitserland en Frankrijk. Twee Amerikanen en een Zwitser kwamen gisteren ook om het leven.

Messteken en amateurvideo

Wat er precies is gebeurd bij de aanrijding is onduidelijk. De Tadzjiekse tak van Radio Free Europe heeft amateurbeelden gepubliceerd waarin sprake lijkt te zijn van opzet. Een Belgische ooggetuige zegt verder dat een van de slachtoffers tegen hem zei dat er mensen uit de auto waren gestapt die op hen instaken met messen.

Die lezing sluit aan bij wat de Tadzjiekse website Akhbor schrijft over slachtoffers met steekwonden die gisteren zijn opgenomen in het ziekenhuis. Eerder meldde die site al dat de daders eerst vanuit een auto op de groep hebben geschoten en daarna op de fietsers hebben ingestoken.

Ook de regering van Tadzjikistan sluit een terreurdaad niet uit. Er wordt nog gezocht naar de daders. Een persoon is opgepakt en een ander is door de politie doodgeschoten. Drie andere verdachten zijn later nog doodgeschoten door de politie, al is onduidelijk onder welke omstandigheden dat gebeurde.