Dienstwapens gestolen bij justitie in Zutphen

Onbekenden hebben vannacht in Zutphen ingebroken bij de Dienst Vervoer & Ondersteuning van justitie. Ze namen verschillende zaken mee, waaronder vuurwapens. Hoeveel vuurwapens zijn ontvreemd, wil de politie niet zeggen.

De Dienst Vervoer & Ondersteuning is vooral bekend van het vervoer van verdachten en gedetineerden tussen gevangenissen en rechtbanken. Bij dat vervoer dragen de medewerkers altijd een pistool.

Uitgebreid sporenonderzoek

De vestiging in Zutphen staat op een bedrijventerrein aan de rand van de stad. Volgens de politie zijn de inbrekers daar binnen geweest tussen 23.00 en 03.00 uur. Veel meer details geeft de politie niet aan Omroep Gelderland.

Wel is bekendgemaakt dat bij het onderzoek naar de inbraak uitgebreid sporenonderzoek is gedaan, waarbij ook een drone is ingezet. De politie roept getuigen op zich te melden, met name automobilisten die vannacht langsreden.