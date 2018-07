Politie zoekt getuigen van pinnen onder bedreiging in Utrecht

De politie in Utrecht is op zoek naar een man die de afgelopen tijd meermaals mensen heeft gedwongen om geld voor hem op te nemen. Slachtoffers zeggen dat hij om geld vroeg en dat hij hen, nadat ze dat hadden geweigerd, met een wapen bedreigde en dwong het geld te pinnen bij de bank. Getuigen wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie.

Het eerste incident was 12 juli. Een Utrechter van 18 reed die nacht rond 02.30 uur op de Leidseweg richting de Muntkade toen de man achter op zijn fiets sprong en hem om geld vroeg. In eerste instantie weigerde de Utrechter dat te geven, maar later nam hij onder dwang geld op bij een geldautomaat.

Een half uur later was het opnieuw raak op de Leidseweg. Toen dwong de man zijn 20-jarige slachtoffer ook geld te pinnen bij dezelfde automaat.

Geen geld

In de nacht van 22 juli werd een 23-jarige Utrechter op een vergelijkbare manier beroofd. Dat gebeurde op de Kanaalweg. Toen bleek dat hij zijn bedreiger geen geld kon geven, nam die andere spullen van hem mee en ging hij ervandoor.

De slachtoffers zeggen dat de dader een man is van tussen de 30 en 35 jaar oud en ongeveer 1,90 meter lang. Het zou gaan om een magere, kale of kortgeschoren man met een onverzorgd uiterlijk.