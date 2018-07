Boom valt op achtbaan Toverland, attractie voorlopig dicht

In attractiepark Toverland in Sevenum is gistermiddag een boom op een achtbaan gevallen. De attractie was op dat moment open, maar niemand raakte gewond. De achtbaan is voorlopig gesloten.

"Gelukkig stond de trein op dat moment op het station", zegt een woordvoerster van het park tegen 1Limburg. "Onze medewerkers zagen het direct en hebben de attractie meteen gesloten."

Een door het park ingeschakelde boomexpert concludeerde dat de boom is geknakt door de droogte. De boom is inmiddels weg. Uit voorzorg worden ook een paar andere hoge bomen in de buurt van de achtbaan gekapt. Dat zal vandaag en morgen gebeuren.

Daarna kan de achtbaan weer open. De constructie raakte niet beschadigd door de val van de boom.