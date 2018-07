'Bazen van strandtenten moeten nu extra goed voor personeel zorgen'

Eigenaren van strandtenten moeten in deze drukke tijd extra goed voor hun personeel zorgen. Dat zegt Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Medewerkers werken deze weken vaak wel veertien uur per dag en dat vijf tot zes keer per week.

"Het is niet de norm dat mensen vijf tot zes dagen per week zoveel werken, maar in deze extreme omstandigheden gebeurt het", zegt KHN-voorzitter Robèr Willemsen.

De hoge temperaturen zorgen ervoor dat het extreem druk is op de stranden en dus ook in de strandtenten. Maar dat is niet de enige oorzaak; door het structurele personeelstekort moeten weinig mensen veel doen.

Prettige werksfeer

Volgens Willemsen kunnen werkgevers er makkelijk voor zorgen dat de arbeidsomstandigheden voor het personeel verbeteren. "Ze moeten letten op het klimaat in de keuken, ze moeten hun personeel voedzame maaltijden serveren en ook moeten ze zorgen voor een prettige werksfeer", zegt de horecavoorzitter.

Het lijkt er volgens Willemsen op dat dit het enige is wat de strandtenteigenaren op korte termijn kunnen doen. "Het personeelstekort hebben we niet van vandaag op morgen opgelost, dat gaat nog wel even duren. We focussen ons nu op mensen die de horeca willen verlaten om het probleem op korte termijn te beperken."