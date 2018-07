Spaanse taxichauffeurs blijven staken, chaos in Barcelona

De staking van taxichauffeurs in Spanje blijft aanhouden. De actie tegen digitale taxidiensten als Uber begon vorige week woensdag in Barcelona en vindt inmiddels aansluiting in de rest van Spanje. Wie vandaag naar het land vliegt moet daar rekening mee houden, zegt correspondent Rob Zoutberg.

"Er komen hier nu veel mensen aan, en die begrijpen vaak niet goed waarom er geen taxi's rijden", zegt hij. Taxichauffeurs in Spanje komen in actie tegen het huidige vergunningsstelsel in het land. Chauffeurs van zogenoemde VTC-diensten, als Uber en Cabify, krijgen volgens hen te makkelijk taxilicenties, en zorgen daarom voor oneerlijke concurrentie.

Volgens de regels mag er één VTC-chauffeur op dertig gewone taxichauffeurs zijn, maar is dat in de praktijk een op elf. "Taxichauffeurs willen dat de regels worden nageleefd en stoppen niet met staken tot hier ook echt landelijke afspraken over gemaakt zijn", zegt Zoutberg.

Barcelona

Landelijk zorgen de stakingen voor problemen, maar in Barcelona is de chaos het grootst. "Daar wordt de complete binnenstad geblokkeerd door taxi's, dus er is gewoon geen doorkomen meer aan. Taxichauffeurs hebben gezegd dat als het moet, ze de grens en haven ook zullen blokkeren", zegt Zoutberg. "De actiebereidheid is dus groot."

Alleen mensen met een handicap, gezinnen met kinderen en ouderen worden nog met een taxi vervoerd. "Voor de rest ligt het helemaal plat. Dat is een heel raar gezicht hier in Madrid bij het station, waar het echt altijd wemelt van de taxi's."