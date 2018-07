Politie stuit op kilo's drugs, vuurwapen, munitie en een Colombiaan

In een appartement in Rotterdam-Charlois heeft de politie ruim dertien kilo crystal meth gevonden. De drugs hebben een straatwaarde van twee miljoen euro.

Het appartement trok de aandacht van de politie omdat er niemand stond ingeschreven, maar er wel mensen met grote tassen in en uit liepen. Toen agenten het pand binnenvielen, ontdekten ze de lading drugs in een koffer. Ook lag er een vuurwapen met demper en munitie. In de woning stond een 52-jarige Colombiaan. Hij is aangehouden.

Crystal meth komt volgens het Trimbos Instituut niet veel voor in Nederland. In landen als Thailand en de Verenigde Staten wel. De drug werkt ongeveer 12 uur en wordt vooral in de gayscene gebruikt om dagenlang door te kunnen gaan.

Anoniem opereren

Een woordvoerder van de politie zegt tegen RTV Rijnmond dat luxe appartementen en woontorens vaker gebruikt worden voor drugshandel. Vaak bieden verhuurbemiddelingsbedrijven de appartementen aan. De bewoner meldt zich niet aan bij de gemeente en de huur wordt contant betaald.

In dit soort woontorens is er volgens de politie niet veel contact tussen bewoners. Criminelen kunnen daardoor vrij anoniem opereren.