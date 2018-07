Tadzjikistan sluit terroristische aanslag op fietsers niet uit

De autoriteiten in Tadzjikistan houden bij het onderzoek naar de dood van vier fietsers rekening met alle scenario's. Ook een terroristische daad wordt niet uitgesloten, citeert persbureau Reuters de minister van Binnenlandse Zaken in het Centraal-Aziatische land.

"We bekijken alle versies - een ongeluk, beroving, inclusief een terroristische daad", sprak de minister.

Onder de doden is een Nederlander van 56 jaar. Drie van de fietsers waren op slag dood, een vierde overleed later in het ziekenhuis. Drie anderen raakten gewond. Onder de dodelijke slachtoffers zijn volgens Tadzjikistan behalve de Nederlander twee Amerikanen en een Zwitser. De 58-jarige partner van de omgekomen Nederlander is gewond in het ziekenhuis opgenomen.