Bosbranden Californië eisen zesde slachtoffer

De bosbranden in het noorden van Californië hebben een zesde slachtoffer geëist. Het lichaam werd gevonden in de buurt van de stad Redding. Over de identiteit doen de autoriteiten geen uitspraken. Wel zegt de politie dat het slachtoffer, ondanks waarschuwingen, niet geëvacueerd was.

Eerder kwamen twee brandweermannen om het leven en een overgrootmoeder met haar twee achterkleinkinderen. Zeven mensen worden vermist.

Evacuaties

Meer dan 38.000 mensen hebben hun huis moeten verlaten vanwege de branden en de autoriteiten sluiten niet uit dat nog meer mensen geëvacueerd moeten worden. Al meer dan 500 gebouwen zijn verwoest. Nog eens 5000 gebouwen worden door het vuur bedreigd.

Zo'n 3400 brandweermannen en zeventien blushelikopters zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Waarschijnlijk is de brand ontstaan nadat een kapot voertuig vlam had gevat.