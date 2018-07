Zimbabwe naar de stembus: 'Of we Mugabe missen? Nee, nee en nog eens nee'

Morgen gaan de Zimbabwanen voor het eerst sinds het gedwongen aftreden van dictator Robert Mugabe naar de stembus. Onder zijn beleid was het decennialang ondenkbaar dat mensen openlijk hun mening durfden te geven over politiek.

Nu, meer dan een halfjaar na het aftreden van Mugabe, heerst in het land een opener klimaat. De oud-president werd opgevolgd door Emmerson Mnangagwa, die deze verkiezingen probeert zijn presidentschap te verlengen. Anders dan zijn voorganger laat Mnangagwa de oppositie vrij campagne voeren. In vergelijking met eerdere verkiezingen is er vrij weinig politie op straat en buitenlandse journalisten krijgen een vergunning om verslag doen.

Ook correspondent Bram Vermeulen en cameraman Jeffrey Barbee waren in Zimbabwe. Ze vroegen mensen naar hun mening over de ontwikkelingen in het land en hun verwachtingen voor de verkiezingen. Na lange tijd durven Zimbabwanen weer vrijuit te spreken, merkten ze: