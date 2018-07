Compositie-foto maansverduistering uit Hengelo gaat hele wereld over

Talloze foto's werden er vrijdag gemaakt van de maansverduistering, maar die van Anita van Voorst uit Hengelo viel het meest op. De meteorologe maakte elke vijf minuten een foto van de opkomende maan, waardoor de opkomst van de maan en de verduistering goed te volgen zijn.

Haar tweet met de compositie ging de hele wereld over. Bij RTV Oost vertelt Van Voorst dat ze reacties uit onder meer Amerika kreeg. ""In Amerika was de verduistering niet te zien omdat het nog licht was, dus krijg ik daar zelfs bedankjes vandaan voor de mooie foto."

Van Voorst maakte de foto's vanaf een uitkijktoren in het waterpark tussen Hengelo en Enschede. Grote uitdaging was te voorkomen dat mensen op de drukbezochte toren tegen haar camera aanlopen.

"Het klinkt alsof ik precies weet wat ik doe, maar dit was een experiment. Ik maak wel vaker foto's, vooral weerfoto's. Maar deze maansverduistering is een uniek moment, de eerste van de 21e eeuw. Dat kun je niet oefenen."