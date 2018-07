Libanon dumpt oude tanks op zeebodem voor betere onderwaterwereld

Voor de kust van Libanon heeft een milieuorganisatie tien tanks op de bodem van de Middellandse zee laten afzinken. De organisatie wil daarmee zorgen voor nieuw onderwaterleven in het gebied, zoals koraalriffen en zeewier.

"Dit wordt een paradijs voor duikers én een plek waar nieuw onderwaterleven zich kan ontwikkelen", vertelt Kamel Kozbar van de organisatie aan persbureau AFP. De tanks op de zeebodem zijn afkomstig van het Libanese leger, die de oude voertuigen aan de milieugroep Friends of the Coast of Sidon schonk. De milieuorganisatie gaf de voertuigen gisteren vervolgens een nieuw leven in de zee.

De voertuigen liggen op drie meter van de kust, bij de stad Sidon. Daar tilden leden van de actiegroep de tanks met een hijskraan van een schip om ze vervolgens in zee te droppen. Kozbar hoopt dat er veel zeewier over de tanks zal gaan groeien, zodat de bodem uiteindelijk verandert in een onderwaterpark.