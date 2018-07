Eerste vrouwelijke admiraal VS overleden

Duerk arriveerde precies op tijd voor de vredesceremonie in Japan. In plaats van oorlogsslachtoffers te verplegen ontfermde ze zich over bevrijde geallieerde krijgsgevangenen. "Het was het mooiste werk dat ik ooit gedaan heb", zei ze later.

Na de Tweede Wereldoorlog verliet Duerk de marine, maar ten tijde van de Koreaanse Oorlog trad ze weer in dienst. Ze diende bij het Navy Nurse Corps op verschillende posten in de VS en het buitenland en klom ondertussen op in rang.

Begin jaren zeventig wilde de regering-Nixon meer doen om vrouwen zich thuis te laten voelen binnen het leger. In 1970 werd de eerste vrouwelijke generaal benoemd, Anna Mae Hays. Zij overleed begin dit jaar op 97-jarige leeftijd.

Pionierswerk

Duerk werd in 1972 benoemd tot rear-admiral, de laagste van de admiraalsrangen, vergelijkbaar met een tweesterrengeneraal bij het leger. Het zou nog decennia duren tot een vrouw de hoogste admiraalsrang zou bereiken, Michelle Howard in 2014.

"Ik voelde veel druk", zei Duerk ooit over haar pionierswerk. "Ik moest nu niet alleen alles weten over mijn werk, maar ook alles over de marine. Als eerste vrouw op een hoge post zijn alle ogen op jou gericht."

Duerk ging in 1975 voldaan met pensioen. "Ik was helemaal niet van plan mijn leven aan de marine te wijden, het hadden maar zes maanden moeten zijn. Maar het was een prachtige carrière."