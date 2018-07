Urenlange operatie voor wandelaar na aanval door rottweilers

In het Groningse dorp Nieuw-Beerta is afgelopen week een echtpaar uit Tilburg aangevallen door twee rottweilers. De man raakt zo zwaar gewond dat hij in het ziekenhuis van Groningen een 3 uur durende operatie moest ondergaan aan armen en benen.

De Tilburger was donderdagochtend met zijn vrouw op wandelvakantie in Groningen. Ze liepen achter een rij huizen in Nieuw-Beerta, waar ze honden hoorden blaffen achter een hek. "Op een gegeven moment hoorde hij iets achter zich. Op dat moment kwamen de honden op hem af", legt de woordvoerder van de politie uit. Vermoedelijk waren de dieren ontsnapt door een gat in het hek.

Volgens de politie was de eigenaar van de honden verrast. "Dit was nog niet eerder gebeurd."

Hondenpsycholoog aangevallen

Op Facebook laat de Tilburger weten dat hij herstellende is van diverse diepe vleeswonden. Dat zal lang duren. Hij zit onder de morfine tegen de pijn, maar kan gerust zijn: de verwondingen zijn niet levensbedreigend en zijn zenuwen zijn nog heel. Zijn gezicht is niet geraakt. Zijn vrouw kwam er met een beet in haar bovenbeen van af.

Later werd een hondenpsycholoog langs hetzelfde hek gestuurd om de rottweilers te beoordelen. Ook hij werd gegrepen door de honden, schrijft Omroep Brabant. De psycholoog hield er een slagaderlijke bloeding aan over. Hij is een paar uur later in hetzelfde ziekenhuis opgenomen als de Tilburger.

De eigenaar heeft de honden nog diezelfde dag laten inslapen.