Amerikanen gaan meer betalen voor blikje cola 'door importheffingen'

Amerikanen moeten binnenkort waarschijnlijk meer betalen voor een blikje Coca-Cola. Oorzaak is de hogere heffing voor staal en aluminium uit het buitenland die de Amerikaanse president Trump heeft ingevoerd, zei de topman van Coca-Cola deze week tijdens een telefonisch gesprek met investeerders en de pers.

James Quincey zegt dat de prijzen van aluminium, waarmee blikjes worden gemaakt, flink omhooggaan. Ook arbeidsloon en transport worden duurder, vreest de frisdrankgigant. "Onze kosten staan onder druk, dus moeten we die doorberekenen aan de markt", aldus Quincey.

Hoeveel de prijs per blikje zal stijgen, zei Quincey niet.

Importheffingen

Eind mei maakte president Trump bekend dat zijn land heffingen invoert van 10 procent op aluminium uit het buitenland, waaronder de Europese Unie. Op staal is dat zelfs 25 procent.

Die beslissing leidde ertoe dat de EU op zijn beurt importheffingen invoerde voor onder meer Harley-Davidsonmotoren, whiskey en Levi's spijkerbroeken. Afgelopen week sprak Trump met EU-voorzitter Juncker af te gaan praten over afschaffing van importheffingen.

Of in Nederland de prijs van een blikje Coca-Cola omhoog gaat, is niet bekend.