Luchthaven München langzaam weer op gang na chaotische dag

Op de luchthaven van München zijn nog altijd de gevolgen merkbaar van de chaos die er gisteren was. Die ontstond nadat een vrouw ongecontroleerd door de veiligheidscontrole was geglipt. Vandaag normaliseert de situatie zich maar geleidelijk; nog altijd vallen vluchten uit en zijn er vertragingen, vooral vluchten van Lufthansa en partnermaatschappijen.

Sinds gisteren zijn meer dan 300 vluchten geschrapt. Daardoor zijn meer dan 32.000 passagiers gedupeerd.

Alle vluchten van een van de twee terminals werden gisteren rond 06.45 uur stilgelegd. De vrouw had zich aanvankelijk met handbagage gemeld bij de veiligheidscontrole. Ze bleek een vloeistof mee te hebben die niet in het vliegtuig mocht. De passagier is toen vertrokken, kwam later terug en is doorgelaten zonder nogmaals gecontroleerd te worden - wat tegen het protocol ingaat.

Veldbedden

Pas 's avonds meldde een politiewoordvoerder dat de identiteit van de vrouw bekend was. Verdere details zijn niet gemeld.

Vanwege het begin van de vakantieperiode in Beieren was het bijzonder druk. De brandweer zette grote ventilatoren in om de menigte koel te houden. Zo'n 700 mensen hebben de nacht op veldbedden doorgebracht op de luchthaven.