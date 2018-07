Supporters onderweg naar Parijs: 'Tom gaat zien dat ik er ben'

Als er een groep is die met meer dan bijzondere interesse heeft gekeken naar de verrichtingen van Tom Dumoulin in de Tour de France, dan is het zijn fanclub wel. Vanuit Limburg vertrok vanochtend een bus vol met fans naar Parijs.

"Tom verdient dit gewoon", zegt voorzitter Jannie Dreessen van de fanclub. "Hij heeft ons drie weken plezier gegeven in het leven en het fijn vinden van de wielersport. Hij verdient het dat we hem in Parijs laten zien dat we van 'm houden, en zeer waarderen wat hij ons heeft laten zien." De bus vertrok vanochtend al vroeg: om 06.00 uur gingen de supporters vanuit Eijsden op weg naar de Franse hoofdstad. "We willen zo dicht mogelijk bij het podium staan. We gaan gewoon doorstoten met ons gele garnizoen."

Alle vijftig mensen in de bus hebben een speciaal geel t-shirt aan waarop 'Le Tour du Tom' staat. "En we hebben nog een spandoek gemaakt, dat er zeker niet om gaat liegen. Daarop staan de Nederlandse vlag, de vlag van Limburg en die van Maastricht. Hij gaat ons zeker zien", zegt Dreessen.

Genoten

De supporters in de bus hebben de afgelopen weken genoten van de prestaties van de wielrenner. "Ik wil graag mee omdat je niet zo vaak op een makkelijke manier in Parijs komt, en natuurlijk om Tom te eren", zegt een man. "We volgen Dumoulin al jaren, met alle koersen. Hij heeft een fantastische Ronde van Frankrijk gereden." De man kent hem niet persoonlijk. "Maar hij komt heel sympathiek over. We hebben nu eindelijk een paar goede renners die in de top mee kunnen draaien. Ik hoop dat er nog vele mooie jaren komen."

Een vrouwelijke fan uit Apeldoorn heeft speciaal voor deze reis vannacht geslapen bij een fan van de club in Maastricht. "Het lijkt mij een hele belevenis, de finale", zegt ze. "Om op de Champs-Élysées Tom aan te moedigen en te feliciteren met zijn fantastische tweede plaats. Dat ga ik doen door te juichen, te gillen en te schreeuwen. Hij gaat zien dat ik er ben."

Verslaggever Marjolein Hogervorst deed live verslag vanuit de bus met fans, dat kan je hier terugkijken.