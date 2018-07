Aggressieve Zeeuw mishandelt agent en portier

Een agent is vannacht in Breda gewond geraakt nadat hij een kopstoot had gekregen van een 19-jarige man uit het Zeeuwse Tholen. Even daarvoor had de man een portier in zijn gezicht geslagen.

De Tholenaar is aangehouden voor mishandeling. Zowel de portier als de agent heeft aangifte gedaan. Geen van beiden hoefde medisch behandeld te worden.

De man misdroeg zich rond 02.15 uur in een bar in het centrum en werd door de portier buiten gezet. Hij gedroeg zich vervolgens vervelend tegen andere stappers. De portier wilde ingrijpen en kreeg een vuist in zijn gezicht. Hij werkte hem wel tegen de grond en alarmeerde de politie.

Agenten draaiden de man op zijn zij; hij zag daarbij kans een van hen een kopstoot te geven. Tot hij in de cel zat, bleef de man zich hevig verzetten, schrijft Omroep Brabant.