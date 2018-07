Zes doden na kapseizen opblaasbare boot voor kust Turkije

Voor de kust van Turkije zijn zeker zes mensen verdronken nadat een opblaasbare boot was gekapseisd. Onder de doden zijn drie baby's. In de boot zaten zestien mensen. Negen opvarenden werden gered door de kustwacht, een persoon is nog vermist.

De groep zou op weg zijn geweest naar het Griekse eiland Lesbos. Aan boord waren twee mensensmokkelaars, zegt een lokale bestuurder. Turkse staatsmedia melden verder dat onder de opvarenden ook aanhangers waren van de islamitische geestelijke Gülen.

Jacht op Gülen-aanhangers

Fethullah Gülen wordt door de Turkse regering gezien als het brein achter de mislukte staatsgreep in 2016. Twee jaar na de couppoging maken de autoriteiten in Turkije nog steeds jacht op aanhangers van de tegenstander van president Erdogan.

Staatspersbureau Anadolu meldde gisteren dat op het Turkse gedeelte van Cyprus 45 mensen zijn gearresteerd, onder wie mensen die banden hadden met de organisatie van Gülen. De autoriteiten hadden te horen gekregen dat zij naar Griekenland wilden vluchten.