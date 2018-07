Drietal opgepakt na gewelddadige dood in Amstenrade

In het Zuid-Limburgse dorp Amstenrade is een man om het leven gekomen door geweld. Er zijn drie verdachten aangehouden.

De politie had gisteravond rond 19.00 uur een melding gekregen over een ruzie in een pand aan de Oudestraat. Agenten vonden vervolgens een man in de hal, die niet meer aanspreekbaar was. Er is nog geprobeerd hem te reanimeren, maar hij overleed ter plekke.

Over de rol van de verdachten heeft de politie niets gemeld. Ook de identiteit van het slachtoffer en de verdachten is niet bekendgemaakt. De politie roept getuigen op zich te melden.