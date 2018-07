Politieactie levert zieke Rotterdamse kinderen een ballon op

In Rotterdam heeft de politie tijdens het Zomercarnaval verkopers betrapt die ballonnen aan de man brachten zonder dat ze daar een vergunning voor hadden. De actie van de politie leverde hen misschien een rotdag op, maar kinderen in het Sophia Kinderziekenhuis profiteerden ervan.

De ME nam de ballonnen van de illegale verkopers in beslag. Na overleg met justitie werden de ongeveer honderd ballonnen niet vernietigd, maar geschonken aan zieke kinderen in het Rotterdamse Sophia Kinderziekenhuis. "Klein gebaar, grote vreugde", schrijft wijkagent Ben van Gorcum op Twitter.

Het Zomercarnaval verliep verder redelijk rustig. Vijftien mensen werden opgepakt, vooral voor lichte vergrijpen als belediging of dronkenschap. Op de Van Oldenbarneveltplaats werden meerdere mensen opgepakt omdat ze agenten bekogelden met onder meer flessen.