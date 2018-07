Wekdienst 29/7: Parijs is dichtbij en de Cambodjaanse premier wil door

Wat heb je gemist?

Bij een aardbeving op het Indonesische eiland Lombok zijn zeker tien mensen om het leven gekomen. Veertig mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 6,4. Veel gebouwen zijn beschadigd geraakt.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog dit:

De druk is er af, er hoeft nog maar een etappe gefietst te worden, de Tour is klaar. En dus kan Tom Dumoulin beginnen met terugkijken. In De Avondetappe deed hij dat vast: 'Uiteindelijk was ik veel sterker dan ik had verwacht'.