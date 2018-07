Voormalig advocaat van Slobodan Milosevic doodgeschoten

In de Servische hoofdstad Belgrado is een voormalig advocaat van Slobodan Milosevic vermoord. De 57-jarige Dragoslav Ognjanovic werd neergeschoten voor de ingang van het appartementencomplex waar hij woonde. Zijn 26-jarige zoon raakte bij de aanval gewond aan zijn arm, meldt het Servische ministerie van Binnenlandse Zaken.

Het is niet duidelijk wie er achter de aanval zat. Ook over een motief is niets bekend.

Hartaanval

Ognjanovic stond Milosevic bij tijdens diens proces voor het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. Milosevic was president van Servië tijdens de Balkanoorlog. Hij werd in 1999 aangeklaagd door het tribunaal en stond terecht voor misdaden tegen de menselijkheid, genocide en etnische zuiveringen in drie oorlogen. In 2006 stierf hij in zijn cel aan een hartaanval voordat er een uitspraak tegen hem werd gedaan.

Ognjanovic verdedigde ook geregeld prominenten uit de Servische onderwereld. De afgelopen twee jaar zijn in Belgrado veel sleutelfiguren van criminele bendes uit Servië en Montenegro vermoord. De politie spreekt van een bendeoorlog, die vooral draait om illegale handel in drugs.