Historisch watervliegtuig zal Nederland verlaten

Voor het eerst in bijna een jaar kon de oudste Catalina ter wereld vandaag weer een rondvlucht maken boven Lelystad. Het zal een van de laatste keren zijn dat het historische watervliegtuig te zien is in Nederland: de stichting ziet zich gedwongen 'de oude dame' te verkopen.

"Rationeel gezien is het een goed besluit, maar emotioneel is dit een héél verschrikkelijk besluit", vertelt voorzitter Arjan Dros van de stichting aan Omroep Flevoland. "Ik heb er nachten wakker van gelegen want we hebben toch twintig jaar voor dit toestel gezorgd."