Nu ook studiebeurzen voor eSports: 'Ik word betaald om te gamen'

Computergames zijn allang geen kinderhobby meer. In de eSportsindustrie gaan honderden miljoenen dollars per jaar om, en dat bedrag groeit snel. Finales van zogeheten Overwatch-toernooien in grote stadia verkopen in een mum van tijd uit, en worden in Amerika uitgezonden op de landelijke televisie. De deelnemers worden onthaald als sporthelden.

"Weinigen onder ons wisten hoe populair dit was", zegt vicerector van Lebanon Valley College Edwin Wright. "Maar hoe meer we ons erin gingen verdiepen, hoe beter we begrepen hoe populair eSports zijn onder jongeren." In januari kreeg het bestuur van de universiteit het idee om een team op te zetten, dat deel zou nemen aan competities.

"Sindsdien is het snel gegaan", zegt Wright. Lebanon Valley College werd de eerste universiteit in Pennsylvania met een eigen e-sportsteam. In heel Amerika zijn er veel meer: inmiddels bieden 58 universiteiten een vorm van financiële steun aan e-sporters.

10.000 dollar

Van het Lebanon Valley College krijgt Cade Kassay naast z'n reguliere studiebeurs een extra beurs van 10.000 dollar, verspreid over vier jaar. Hoewel hij pas in september begint aan zijn studie digitale communicatie traint hij nu al mee. "Bizar", vindt hij zelf. "Eigenlijk word ik betaald om te gamen."

Ook de universiteit hoopt voordeel te halen uit het eSportsteam. "We trekken hierdoor studenten aan die onze school anders niet zouden overwegen", legt Wright uit. "Er is zelfs interesse uit het buitenland. Zo kan het team onze naamsbekendheid vergroten bij een breder publiek."

Cade zelf kijkt vooral uit naar de start van het schooljaar. Hij traint nu voor zijn eerste wedstrijd, die in september staat gepland. "Dan kan ik mijn grootouders in hun gezicht wrijven: hé, ik speel videogames. En ik krijg er geld voor. Dat hadden ze vroeger nooit geloofd."