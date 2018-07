Vrouw glipt langs controle: chaos op vliegveld München

Op het vliegveld van München zijn vandaag zeker 200 vluchten geschrapt nadat een vrouw langs de veiligheidscontrole was geglipt. Twee terminals werden ontruimd, maar de vrouw is nog altijd niet gevonden.

Vanochtend vroeg was de vrouw gecontroleerd met een bodyscanner. Veiligheidspersoneel floot haar daarna terug omdat er mogelijk iets mis was met haar handbagage. Even later bleek dat ze toch langs de veiligheidscontrole was gekomen. De handbagage had ze achtergelaten.

Tegen de veiligheidsinstructies in werd hierop geen alarm geslagen. Pas toen de politie uren later op de hoogte was, werd besloten om twee terminals te ontruimen om de vrouw op te sporen.

Gestrande vakantiegangers

Dat leidde tot chaotische taferelen op het vliegveld. Naast de 200 geschrapte vluchten, hadden zeker 60 vluchten meer dan een half uur vertraging. Omdat vandaag in Beieren de zomervakantie is begonnen, was het extra druk op het vliegveld van München.

Via de omroepinstallatie riep de luchthaven de duizenden gestrande vakantiegangers op om de kalmte te bewaren in de lange rijen. De brandweer liet met een grote ventilator frisse lucht in de oververhitte hal stromen en zette uit voorzorg een medische post op. Luchthavenpersoneel deelde water uit aan de gestrande reizigers.

Niet gevonden

Na meer dan zeven uur werden de terminals weer vrijgegeven, maar de vrouw is nog altijd niet gevonden. De politie heeft wel haar identiteit achterhaald. Ook zijn er beelden gemaakt met bewakingscamera's. Die zijn niet openbaar gemaakt.