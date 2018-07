Kleurrijke parade trekt door centrum Rotterdam

Volgens de organisatie was er meer publiek dan verwacht. Gevreesd werd dat het weer de drukte zou temperen, maar uiteindelijk was er maar één regenbuitje van 10 minuten.

Een schatting van het aantal bezoekers wil een woordvoerder evenwel niet geven. "We willen ons focussen op de inhoud en bij berichten over aantallen raakt dat ondergeschikt. Rotterdam is massaal volgelopen. Het was een mooi feest."

Dat het nog altijd druk is, blijkt uit het advies om vanavond niet meer met de auto naar de havenstad te komen. "Alle garages zitten vol en het centrum van Rotterdam is prima te bereiken met het openbaar vervoer", zegt de organisatie.