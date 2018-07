A12 dicht door natuurbrand bij Woudenberg

De A12 van Veenendaal-West naar Maarsbergen is dicht vanwege een brand ter hoogte van Woudenberg. Ook treinverkeer ligt daar stil, meldt de Veiligheidsregio Utrecht. Van Maarsbergen naar Veenendaal-West is de snelweg inmiddels weer open voor verkeer.

De brand is onder controle, maar is nog niet volledig uit. Het is nog niet duidelijk wanneer de A12 weer opengaat en het treinverkeer kan worden hervat.

De brand ontstond rond 18.00 uur als een bermbrand en sloeg via een ecoduct over naar de andere kant van de snelweg. Brandweerkorpsen uit de hele omgeving werden opgeroepen om te helpen bij het bestrijden van de brand.