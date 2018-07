In een groepswoning voor begeleid wonen in Tilburg zijn de lichamen van twee mannen gevonden. Het gaat om personen van 34 en 33 jaar oud. De mannen werden in twee afzonderlijke kamers gevonden.

De doodsoorzaak van de mannen is niet duidelijk. De brandweer heeft een koolmonoxidemeting gehouden, maar die was volgens een woordvoerder negatief.

Op de lichamen van de mannen zijn geen sporen van geweld gevonden. De politie zegt daarom nog alle scenario's open te houden.