Provincie grijpt in bij afvalverwerker Varsseveld

Afvalverwerkingsbedrijf Ter Horst in Varsseveld mag per direct geen bedrijfsafval meer innemen. De provincie heeft dat besloten na de grote brand bij het bedrijf afgelopen donderdag.

Het bedrijfsafval dat nu nog bij het bedrijf ligt, moet zo snel mogelijk naar de vuilverbranding. Vrachtwagens die toch afval komen brengen, worden teruggestuurd, aldus de provincie bij Omroep Gelderland.

De maatregelen van de provincie komen niet als verrassing. Op 12 juli, nog voor de brand, bleek uit een controle door verschillende overheidsinstellingen en de politie dat het bedrijf zich niet aan de regels hield.

Het afval lag bijna twee keer zo hoog opgestapeld als toegestaan. Veel bedrijfsafval lag door elkaar heen. Op het terrein werd bij de controle twee keer zoveel asbest geconstateerd als in de vergunning was vastgelegd. Verder lagen accu's op plekken waar dat niet mocht en lekte koelvloeistof weg.

Broei als oorzaak

Naar aanleiding van de controle stond de provincie op het punt om in te grijpen en het bedrijf een dwangsom op te leggen bij een overtreding. Omwonenden, die al langer ongerust zijn over de afvalverwerker, vermoedden een verband met het ontstaan van de grote brand van donderdag. Maar dat is toeval, zegt de brandweer. Die gaat uit van broei als oorzaak van de brand.

Door de brand moest een aantal woningen in de buurt van de afvalverwerker worden ontruimd. Het blussen was een grote klus voor de brandweer, waarbij uiteindelijk 400 brandweermensen zijn ingezet. De brand leidde ruim 24 uur lang tot klachten over stank in de wijde omgeving. Het zwaar verontreinigde bluswater moet direct worden afgevoerd.

Geen boete opgelegd

De provincie grijpt dus nu alsnog in. Er is geen boete opgelegd, maar overtreedt het bedrijf de opgelegde maatregelen, dan kan de provincie Gelderland de overtreding beƫindigen op kosten van de overtreder.

Afvalwerker Ter Horst wil niet reageren op de maatregel.