'Uw toetje komt iets later. De kok is een brandje blussen'

De tweet die eilandbezoeker en "brandweerman in hart en nieren" Marco Troost plaatste om zijn respect te uiten voor het korps op Schiermonnikoog werd veel gedeeld. Gilles Harthoorn, eigenaar van restaurant Duinzicht, is ook blij met het bericht van zijn gast. "Leuk dat er dan even een berichtje wordt gemaakt. De jongens waarderen dat wel", zegt hij bij RTV Noord.

"De kok vroeg of hij weg kon om te kunnen blussen. Natuurlijk is dat vanzelfsprekend. Wij hebben de gasten netjes geïnformeerd en zij hadden begrip voor de situatie. We doen het hier met ons allen op het eiland."

Rook- en stookverbod

De afgelopen twee dagen was er sprake van drie duinbranden op Schiermonnikoog. Omdat bij de laatste brand drie verschillende brandhaarden waren, sluit de brandweer brandstichting niet uit. "Het lijkt misschien verdacht. Maar door de droogte zou het ook toeval kunnen zijn", aldus Ingrid Weerd van de Friese brandweer bij Omrop Fryslân.

Burgemeester Ineke van Gent roept inwoners en toeristen op extra waakzaam te zijn. "Houd ogen en oren open, en meld natuurbranden direct via 112. Dit is belangrijk voor de veiligheid van onze inwoners, gasten en natuur." Op Schiermonnikoog gold al een rook- en stookverbod. Dat verbod blijft ook de komende tijd van kracht.

Normaal staat er maar één brandweerauto op Schiermonnikoog, maar vanwege de droogte was er al een extra wagen gestationeerd. Dan nog zijn vooral de boeren op het eiland onmisbaar voor het blussen van een brand. Zij kunnen met hun giertanks snel extra water aanvoeren. Directeur Wim Kleinhuis van de Veiligheidsregio Fryslân is blij met hun inzet, laat hij weten op Twitter: