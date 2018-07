Agent mishandeld na ruzie over foutgeparkeerde auto

Op de Markt in Uden is gisteravond een politieman meermalen op zijn hoofd geslagen door een man. Aanleiding was een auto die op de stoep voor een snackbar was geparkeerd.

Toen twee politiemensen bij de snackbar vroegen naar de eigenaar van de auto werden ze meteen agressief benaderd door een man. Hij begon "te schelden, bedreigen en beledigen", laat de politie weten.

De man sloeg de agent een paar keer hard tegen zijn hoofd. De politieman verzette zich door zijn wapenstok te gebruiken, en dat had volgens de politie effect. Met veel moeite kon de agressieve man worden aangehouden.

De verdachte bleek een 31-jarige inwoner van Uden, een bekende van de politie. Hij zit vast en wordt verhoord. Met de agent gaat het goed, zegt een woordvoerder van de politie tegen Omroep Brabant. Hij heeft aangifte gedaan.