Puigdemont terug in België, wil door Europa reizen voor Catalaanse zaak

De voormalige Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont is terug in Brussel. Hij is vanochtend van Duitsland naar België gegaan, vanwaar hij zijn politieke strijd voor een onafhankelijk Catalonië wil voortzetten. Puigdemont is van plan om door Europa te blijven reizen om onafhankelijkheid te bepleiten.

"Mijn reis eindigt niet voordat alle politieke gevangenen vrij zijn, de ballingen kunnen terugkeren en het Catalaanse volk zijn recht op zelfbeschikking zonder dreiging van geweld kan uitoefenen", zei Puigdemont op een persconferentie. "Ik zal naar de verste uithoek van ons continent reizen om de Catalaanse zaak te vertegenwoordigen."

Puigdemont stond bij de persconferentie naast de huidige regiopresident van Catalonië, Quim Torra. Die was vanuit Spanje naar de Belgische hoofdstad gekomen om zijn voorganger te spreken. Volgens de VRT zal Puigdemont opnieuw zijn intrek nemen in een villa in Waterloo.

Rebellie

De Catalaan werd in maart in Duitsland aangehouden toen hij van een reis naar Finland en Denemarken wilde terugkeren naar België. Vervolgens probeerde de Spaanse justitie hem uitgeleverd te krijgen voor misbruik van publiek geld en rebellie, vanwege zijn rol bij het referendum over de onafhankelijkheid van Catalonië, vorig jaar oktober.

In Duitsland gelden beschuldigingen van rebellie niet als grond voor veroordeling of uitlevering. Spanje trok het uitleveringsverzoek daarom vorige week in.