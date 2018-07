Omstreden shishalounge in Den Haag moet nu echt dicht

De Haagse burgemeester Krikke heeft shishalounge VLVT voor onbepaalde tijd gesloten. De maatregel gaat per direct in. Deze week bleek dat de lounge, na een eerdere sluiting van drie maanden, zich niet hield aan de regels voor heropening en bovendien geen vergunning had.

De burgemeester besloot in april om de lounge drie maanden te sluiten na een schietpartij. Daarbij kwam een 17-jarige jongen om het leven.

De shishalounge in het centrum van Den Haag is al geruime tijd omstreden. Omwonenden klagen over geluidsoverlast en de gemeente vraagt zich af of de lounge wordt gefinancierd met crimineel geld. Ook beschikt de eigenaar niet over de benodigde vergunningen.

Na de sluiting ging de lounge van de week weer open, nog steeds zonder vergunning. Ook hield de zaak zich niet aan de strikte voorwaarden voor heropening. Zo mocht geen harde muziek worden gedraaid en moest de lounge om 23.00 uur dicht.

Bloeiende horeca

De gemeente heeft de uitbater en eigenaar van het pand nu laten weten dat er "onvoldoende vertrouwen" is dat de lounge zich aan de voorwaarden houdt. Hoewel het stadsbestuur graag "bloeiende horeca" ziet, moet nu worden opgetreden, zegt locoburgemeester De Mos tegen Omroep West. Sluiting voor onbepaalde tijd is nu de enige oplossing. "We denken de omwonenden hiermee gerust te stellen. Zij kunnen erop vertrouwen dat de gemeente optreedt als dat nodig is", aldus De Mos.

Filmpje van de schietpartij

Over de toedracht van de schietpartij in april is weinig bekend, al stond gisteren een 19-jarige verdachte voor de Haagse rechtbank. De man zweeg in alle toonaarden. Hij werd aangehouden naar aanleiding van een filmpje van de schietpartij op sociale media, maar zegt niets en weigert mee te werken aan psychologisch onderzoek. Op 12 oktober moet hij opnieuw voor de rechter verschijnen.

Het is onbekend wat er nu met het pand van VLVT gaat gebeuren. De exploitant heeft nog wel een vergunningaanvraag lopen. Die moet nog worden beoordeeld.