Verheugd op de maansverduistering? De zonsopgang was veel mooier

Maar wat hield die lange maansverduistering nou precies in? Een maansverduistering of eclips gebeurt als de aarde precies tussen de zon en de maan in komt te staan. Dan wordt het directe zonlicht op de maan volledig tegengehouden. Vanwege de maansverduistering kwam de maan op als een bloedrode bol.

In Nederland was de maansverduistering door sluierbewolking niet overal goed te zien. Maar in veel andere landen wel. Bekijk het hier: